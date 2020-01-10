Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

10.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:50
Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'nın ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsmail Yaşadı idaresindeki 42 EEG 26 plakalı kamyonetle Özçelik yönetimindeki 06 HUR 45 plakalı otomobil, buzlanmanın olduğu Hadim-Konya yolunun Kurudere mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü Özçelik, ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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