Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İsmail Yaşadı idaresindeki 42 EEG 26 plakalı kamyonetle Ahmet Sait Özçelik yönetimindeki 06 HUR 45 plakalı otomobil, buzlanmanın olduğu Hadim-Konya yolunun Kurudere mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü Özçelik, ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.