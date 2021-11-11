Konya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı - Haberler
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Konya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Metin Karabacak idaresindeki 60 EC 961 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi kavşağında 42 AJE 138 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Karabacak ile aynı araçta bulunan 15 yaşındaki oğlu Mustafa Can Karabacak yaralandı.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Metin Karabacak, Konya'ya sevk edildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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