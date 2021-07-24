Konya'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Bozkır ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Bağcı idaresindeki 42 BVC 97 plakalı Ssang Yong marka çift kabinli kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet şarampole düşerek takla attı. Kaza sonrası kamyonetin kabini parçalandı. Kazada sürücü Mehmet Ali Bağcı hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 yaşındaki oğlu İ.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırılarak oto parka çekildi. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Bağcı'nın cenazesinin ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıoğlan Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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