Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (61) idaresindeki 42 U 7350 plakalı kamyonet, D-300 karayolu üzerindeki kavşakta dönmek istediği sırada Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan sürücü Emine K. (31) idaresindeki 34 GC 9328 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Meryem K. (40), F.K. (16), M.K. (7), A.K. (4), H.B.K. (3) ve S.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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