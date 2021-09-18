Konya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü - Haberler
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Konya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel
Konya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

Konya'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Selçuklu İlçesi Buhara mahallesi İsmail Kaya caddesinde, aynı istikamette seyreden Suriye uyruklu Ali El Ashap idaresindeki plakasız motosiklet ile Muhammed A. yönetimindeki 42 ALG 77 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan sürücünün kardeşi Muhammed El Ashap, hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Konya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri
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