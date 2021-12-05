Konya'da kamyon traktörle çarpıştı 2 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da kamyon traktörle çarpıştı 2 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da kamyon traktörle çarpıştı 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Şükrü H. idaresindeki 42 AIF 158 plakalı kamyon Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde iken Bayındır Mahallesi yol ayrımında Abdurrahman T.'nin (73) kullandığı 42 B 3523 plakalı traktörle çarpıştı.

Kamyon, kaza esnasında refüje çıkarak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ile traktörden çarpışma sonucu yola savrulan eşi Ayşe T. (73) yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralı Ayşe T. yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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