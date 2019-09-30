Konya'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fevzi Ünal (56) yönetimindeki 42 M 4394 plakalı kamyon, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi'nde, Serdal Taş (24) idaresindeki 42 ADC 560 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü Ünal ile tır sürücüsü Taş yaralandı.
Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.