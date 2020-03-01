Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

01.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:56
Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'nın ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Emirgazi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 31 FC 995 plakalı otomobil ile L.Y.'nin kullandığı 42 L 6724 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 31 FC 995 plakalı otomobilin sürücüsü M.U. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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