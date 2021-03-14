Konya'da kamyon devrildi: 2 yaralı
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Konya'da kamyon devrildi: 2 yaralı

14.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:13
Konya'da kamyon devrildi: 2 yaralı

Konya'da virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Seydişehir Bozkır karayolunun 10. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. (35) idaresindeki 51 ABD 77 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyondan yaralı olarak çıkartılan sürücü O.B. ve araçta bulunan K.K. (17) Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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