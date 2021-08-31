Konya'da "Kamu-Üniversite ve Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi yapılan toplantıda Vali Özkan, Konya'nın sanayi alanında özellikle son yıllarda büyük ilerlemeler gösterdiğini belirtti.

Özkan, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu olarak, kente özel somut çözümler üretmeye yönelik konular üzerine çalışılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, ilin sanayi ve teknoloji envanteri çıkarılarak kayıt dışılığın ve haksız rekabetin engellenmesi, il özelinde ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılması ve potansiyel iş birliği çalışmalarının hayata geçirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi ve desteklenmesi konuları görüşüldü.

Ayrıca, "sanayi işletmelerinin genel görünüm, verimlilik ve dijital olgunlukları değerlendirilerek sektör ve firma niteliğine göre farklılaşan verimlilik ve dijital dönüşüm modellerinin geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikler tespit edilerek bu doğrultuda eğitim ve istihdam modellerinin geliştirilmesi, sanayi üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için sorunların tespit edilmesi ve çözülmesine yönelik gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi" ana başlıklarında fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye, üniversite ve meslek odalarının temsilcileri ile yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı