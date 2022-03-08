Konya'da kamu çalışanlarına "Medya ile İlişkiler" eğitimi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KTÜNSEM) iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarına "medya ile ilişkiler eğitimi" verilmeye başlandı.

Proje kapsamında, merkez ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler birimleri ile iletişim koordinatörlüklerinde görevli personele verilen eğitim, 07-11 Mart 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitim şeklinde verilecek.

Günde üç oturum şeklinde düzenlenen online eğitimlerde, "Haber metni ve basın bülteni hazırlama teknikleri, haber fotoğrafçılığı, haber kameramanlığı, sosyal medya yönetimi, halkla ilişkiler, kriz yönetimi, protokol kuralları gibi konularda, alanlarında uzman akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler ile teknik personel eğitmen olarak sunum yapacak.

Merkez ve ilçelerden toplam 104 kamu kurum ve kuruluşundan 452 personelin katıldığı eğitimlerin sonunda katılımcılara ayrıca sertifika verilecek.

Moderatörlüğünü İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un üstlendiği eğitim programının ilk oturumu, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ile Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra Tuncay Karabulut İletişim Başkanlığının çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vererek, "657 sayılı Kanunun 15'inci Maddesinin Uygulanmasında Usul ve Esaslar" konulu bir sunum yaptı.

Ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç, "Sosyal Medya", Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü Anıl Doğan "Haber Servisi Araçları ve Etik Kurallar" konulu birer sunum gerçekleştirdi.

Eğitimlerle personelin; temel ve etkili iletişim, basın bülteni ve basın açıklamasının hazırlanması, kamuoyunu etkileyecek olumsuz haberler karşısında kriz sürecinin iyi yönetilmesi, medya ile ilişkiler bağlamında iletişim stratejileri, oluşturulan olumlu ve olumsuz haberlere karşı algı ve tutum, basın yayın kuruluşlarıyla ilişkiler, halkla ilişkiler, sosyal medya yönetimi, fotoğraf çekimi ve kamera kullanımının yanı sıra mesleki bilgisinin ve verimliliğinin artırılması, mesleki ilgi ve kabiliyetinin en yüksek düzeye çıkarılması, halkla ilişkiler ve iletişim yeteneklerinin güçlendirilmesi ile teknolojik gelişmelere ve yeniliklere uyumunun sağlanması hedefleniyor.