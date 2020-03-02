Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
Haberler » Güncel » Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı - Haber

Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

02.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:14
Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

'nın ilçesinde geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Seydişehir Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Havuşe Çiftçi'nin (78), yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.


Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kalp krizi geçiren hasta, ilçede bulunan 60 Evler Stadyumuna inen hava ambulansına taşınarak, Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler