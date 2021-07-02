Konya'da kafede çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
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Konya'da kafede çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Konya'da kafede çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede araç park etme meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede araç park etme meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarıyla bilinen Sille Subaşı Mahallesi'nde kafe müşterisi ve bir çalışanı ile mahalleli gençler arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda, Ömer Faruk Yücetaş (24) tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yücetaş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan haberi alan gencin ailesi ve yakınları, bir süre sonra kafenin önünde toplandı. Burada çıkan ve bir kişinin başından hafif yaralandığı arbedeyi polis ekipleri önledi.

Gözaltına alınan ve silah kullandıkları tespit edilen kafe müşterileri Fatih K. (22) ve Furkan Y. (22) ile kafe çalışanı Oğuzhan U. (19) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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