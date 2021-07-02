Konya'da kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Konya'da kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Konya'da kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede otopark meselesinden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede otopark meselesinden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarıyla bilinen Sille Subaşı Mahallesi'nde kafe çalışanları ile mahalleli gençler arasında otopark meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda Ömer Faruk Y. (24), tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan haberi alan gencin ailesi ve yakınları, kafenin önünde toplandı. Burada çıkan ve bir kişinin başından yaralandığı arbedeyi polis ekipleri önledi.

Olayla ilgili kafe çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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