Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonda 4 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen operasyonda 4 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana çevre yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir midibüsü durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada, aracın döşeme altı ile ses sisteminin içerisine gizlenmiş 4 bin 960 paket kaçak sigara buldu.

Araçtaki 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler