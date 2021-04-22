Konya'da kaçak üretilen 34 ton deterjan ele geçirildi
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Konya'da kaçak üretilen 34 ton deterjan ele geçirildi

Konya'da kaçak üretilen 34 ton deterjan ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

KONYA'da polisin iş yerine düzenlediği operasyonda piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenmiş kaçak olarak üretilen 34 ton toz, 125 kilo sıvı deterjan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da polisin iş yerine düzenlediği operasyonda piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenmiş kaçak olarak üretilen 34 ton toz, 125 kilo sıvı deterjan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Yeni Meram Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada iş yerinde piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenmiş kaçak olarak üretilen 34 ton toz, 125 kilo da sıvı deterjan ele geçirildi. İmha edilmek üzere deterjanlara el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 


Konya'da kaçak üretilen 34 ton deterjan ele geçirildi
Konya'da kaçak üretilen 34 ton deterjan ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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