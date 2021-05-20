Konya'da kaçak tütün operasyonu
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Konya'da kaçak tütün operasyonu

Konya'da kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir iş yerine baskın yapan polisler kilolarca kaçak tütün ele geçirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir iş yerine baskın yapan polisler kilolarca kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında E.P. isimli kişinin Meydan Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak tütün ve dolma sigara sattığını tespit etmesi üzerine alınan arama kararı ile belirtilen adrese baskın yaptı. Yapılan aramada açık vaziyette paketlerde 22 kilo 650 gram kıyılmış tütün, 118 paket halinde 23 bin 600 adet boş makaron, 58 paket halinde bin 160 adet tek dal dolma sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi E.P. gözaltına alınırken işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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