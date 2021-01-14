Konya'da kaçak silah operasyonunda bir araçta 73 tabanca ele geçirildi
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Konya'da kaçak silah operasyonunda bir araçta 73 tabanca ele geçirildi

14.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:45
Konya'da kaçak silah operasyonunda bir araçta 73 tabanca ele geçirildi

Konya'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir araçta yapılan aramada, 73 tabanca ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir araçta yapılan aramada, 73 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir araçta yüklü miktarda silah bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, belirlenen araçta yaptıkları aramada, 73 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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