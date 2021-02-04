Konya'da kaçak silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde 7 ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada, 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 29 tabanca mermisi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 53 av tüfeği fişeği, 1 av tüfeği şarjörü, 2 kaynak makinesi, 5 av tüfeği namlusu, 1377 adet av tüfeği parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar