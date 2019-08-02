Konya'da kaçak silah operasyonu
Konya'nın Ilgın ilçesinde düzenlenen operasyonda, 14 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde düzenlenen operasyonda, 14 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin ruhsatsız silah ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, bir kargo şirketiyle Ilgın'a ruhsatsız av tüfeği gönderildiği tespit edildi.
Polis ekipleri düzenlediği operasyonla 14 adet yivsiz pompalı av tüfeğini kargo şirketinde ele geçirildi.
Konuyu ilişkin H.K. (37) gözaltına alındı.
Başlatılan polis soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri