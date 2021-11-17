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Konya'da kaçak maytap imalathanesine baskın

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da kaçak maytap imalathanesine baskın

Konya'nın Kulu ilçesinde kaçak maytap üretimi yapıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kaçak maytap üretimi yapıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde apartman altındaki bir iş yerinde izinsiz maytap üretimi yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 15 koli üretilmiş maytap, üretimde kullanılan hammadde ve malzemeler ele geçirildi.

İzinsiz ve ruhsatsız imalat yapan iş yeri faaliyetten menedilerek mühürlendi.

R.E. "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan gözaltına alındı.

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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