Konya'da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı - Haberler

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Konya'da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı

Konya'da kaçak kimyasal depolanan bir evde patlama meydana gelirken, olayda 6 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'da kaçak kimyasal depolanan bir evde patlama meydana gelirken, olayda 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak kimyasal depolanan bir evde kimyasal madde kaynaklı patlama ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle patlamada yaralanan yabancı uyruklu 6 kişi ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer ekibi tarafından olay yerinde yapılan incelemede kimyasal maddenin düşük derişimli peroksit olduğu tespit edildi. Olay yerindeki kimyasal maddelerle ilgili ise Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin görevlendirildiği öğrenildi. - KONYA

Konya'da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı

Konya'da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kimyasal, Patlama, Konya, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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