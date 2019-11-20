Konya'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardıçlı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alarak adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, iş makinesiyle tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan M.A, H.H.K, B.Y, M.N.H, A.H.B, S.D, M.B. ve F.K'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan iş makinesi ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.