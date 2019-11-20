Konya'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
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Konya'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

20.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:26
Konya'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

'nın ilçesinde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardıçlı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alarak adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, iş makinesiyle tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan M.A, H.H.K, B.Y, M.N.H, A.H.B, S.D, M.B. ve F.K'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Kaynak: AA
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