Konya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir miktar kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir miktar kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan bir kişiyi yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar kaçak içki ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay