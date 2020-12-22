Konya'da kaçak göçmenler ve organizatör polise yakalandı
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Konya'da kaçak göçmenler ve organizatör polise yakalandı

22.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:08
Konya'da kaçak göçmenler ve organizatör polise yakalandı

Konya'da polis ekipleri tarafından 51 kaçak göçmen yakalandı.

Konya'da polis ekipleri tarafından 51 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı Mahallesinde bir eve yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis, evde 1 organizatör ve 2 araç sürücüsü ile 24 erkek, 10 kadın, 17 çocuk olmak üzere 51 kişi olduğunu belirledi. Şahısların İl Göç İdaresinde yapılan parmak izi sorgularında 8'inin parmak izi kaydının olduğu, diğerlerinin kayıtlarının olmadığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili evi organize eden 1 kişi ile şahısları getiren 2 araç sürücüsü şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişi ve evde bulunan 51 kişi ifade işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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