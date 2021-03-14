Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın
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Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın

14.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:58

- Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın Korona virüs vakaları sayısına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kırmızı kategoride yer alan Konya'da mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanına baskın düzenlendi.

- Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın

KONYA - Korona virüs vakaları sayısına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kırmızı kategoride yer alan Konya'da mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanına baskın düzenlendi. Baskında 15 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten işlem yapıldı. İş yeri sahibi ile polise mukavemette bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, kaçak olarak işletilen eğlence mekanlarına bir yenisi daha eklendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Gülyurdu Sokakta faaliyette olan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden yapılan mekanda yapılan incelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu ve mührünün bozulduğu, belgesi olmadığı halde canlı müzik yayını ve alkol sunumu yapıldığı belirlendi. İş yerinde çalışan 3 kişiye ve iş yerinde tütün tüketimine izin verildiğinden tutanak tutuldu. İşyerinde bulunan 15 şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten gerekli tutanak tanzim edildi. İş yeri sorumlusu Müslim K. da, mühür fekkinden gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri Selçuklu Zabıta ekiplerince resen mühürlendi. Öte yandan, denetimler sırasında görevli polis memurlarına mukavemette bulunan Ali T. ile Mevlüt B. de gözaltına alınarak, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve hakaret suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın
Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın
Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın
Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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