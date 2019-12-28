Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza verildi
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Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza verildi

Konya'da kaçak avcılık yaptığı iddiasıyla 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza kesildi.

28.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:12
Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza verildi

'da kaçak avcılık yaptığı iddiasıyla 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza kesildi.

8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçesi Küpe Dağı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, bölgenin en yüksek sıra dağları arasındaki yerde, 11 kilometre araç ve ayak izi takibinin ardından, naylon korumalı barakada ellerinde kılıfsız av tüfeği bulunan 4 kişilik kaçak avcı grubunu tespit etti.

Bu kişilere izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle, 9 bin 502 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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