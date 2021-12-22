Konya'da kaçak alkol üretimi yapan 4 kişi yakalandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda etil alkolden sahte içki ürettiği tespit edilen E. K., R. T., İ. R. ve Y. K. yakalandı.
Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 litre yapma alkol, 1 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 23 adet anason yağı, 1 adet alkol yapım düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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