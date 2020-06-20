Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu Konya'da, 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da, 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin iş yerinde yaptığı kontrolde, 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan, bir evde yapılan aramada ise 100 litre kaçak alkole el konuldu.

Ev ve iş yerindeki kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA