Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu Konya'da, 2 bin 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da, 2 bin 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depo olarak kullanılan bir iş yerinden bir aracın yakıt deposuna kaçak akaryakıt ikmali yapılacağı bilgisi üzerine, çalışma başlattı.

Ekiplerin depoda yaptığı kontrolde, 2 bin 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde gümrük kaçağı tütün ürünlerinin kullanıldığı ve çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmadığı iş yerinde bulunan 25 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

İş yeri sorumlusu E.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA