Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya'da geri dönüşüm ve atık yağlardan üretilen 46 bin 610 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

27.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:25
Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

'da geri dönüşüm ve atık yağlardan üretilen 46 bin 610 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesi Ladik mahallesinde geri dönüşüm ve atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sattığı belirlenen kimyevi maddeler üreten bir tesiste arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak akaryakıt olarak kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 bin litre yakıt ele geçirildi. Ayrıca soruşturma dosyası kapsamında yapılan üç ayrı ara yakalamada 26 bin 610 litre kaçak akaryakıta el konuldu.


Toplam 46 bin 610 litre kaçak akaryakıt ile ilgili 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler