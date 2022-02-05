Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
AA, Mehmet Umay - Güncel
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Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Burhaniye Mahallesi Huzurevi yanındaki çöplükte, bakır kabloları yakarak eriten şüphelileri suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kiraladıkları araçlarla kırsal mahallelerde 50'den fazla kişiye ait tarlalardaki sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Mehmet Umay - Güncel