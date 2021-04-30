Konya'da jandarmanın trafik denetiminde seri numaraları bulunmayan 47 av tüfeği ele geçirildi
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Konya'da jandarmanın trafik denetiminde seri numaraları bulunmayan 47 av tüfeği ele geçirildi

Konya'da jandarmanın trafik denetiminde seri numaraları bulunmayan 47 av tüfeği ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerince otomobilde seri numaraları bulunmayan 47 av tüfeği ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerince otomobilde seri numaraları bulunmayan 47 av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Beyşehir-Antalya kara yolu Üstünler Mahallesi mevkisindeki denetimleri sırasında aniden geri dönüş yapan otomobili takip etmeye başladı.

Şüpheli aracı Karaburun Plajı yol ayrımında durduran ekipler, sürücünün kimliğini ve ehliyetini kontrol etti.

Otomobildeki kutularda ne olduğunu soran ekiplere "mobilya eşyası" cevabını veren sürücünün kullandığı araç, savcılıktan alınan arama kararına istinaden merkez karakol ekiplerine teslim edildi.

Otomobilde yapılan aramada arka koltuklarda ve bagajdaki kutularda yasa dışı, seri numaraları bulunmayan 12 yarı otomatik şarjörlü av tüfeği, 30 pompalı av tüfeği, 5 av tüfeği, 27 şarjör, 27 kabza ve 2 el kundağı ele geçirildi.

Bursa'dan geldiğini ve araçtaki silahları aynı vilayete götürmek isteğini ileri süren sürücü İ.B'nin kutulardaki silahların av tüfeği imalatçısı C.S'ye ait olduğu bilgisini vermesi üzerine iki şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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