Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca, tüfek ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

KONYA (İHA) - Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca, tüfek ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesindeki bir adrese baskın yaptı. Ekipler, arama yaptıkları evde bin 970 gram kubar esrar, 50 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 11 adet bong adı verilen uyuşturucunun etkisini artıran alet, 63 adet büyük boy kilitli poşet, 40 adet küçük boy kilitli poşet, 1 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 32 adet av tüfeği fişeği tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.D. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

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