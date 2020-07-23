Konya'da izolasyondaki vatandaşlar ev ziyaretleriyle denetleniyor Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hastalar ve yakın temaslı olduğu kişilerin 14 gün süren ev izolasyonu döneminde Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallara uyup uymadıkları, oluşturulan özel ekipler tarafından düzenli aralıklarla kontrol ediliyor.

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hastalar ve yakın temaslı olduğu kişilerin 14 gün süren ev izolasyonu döneminde Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallara uyup uymadıkları, oluşturulan özel ekipler tarafından düzenli aralıklarla kontrol ediliyor.

Konya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünden destek alınarak zaman zaman polis memurlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde izolasyon sürecinde evinde olmadığı tespit edilen vatandaşlara yasal işlem yapılması için tutanak tutulduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 66 ekibin günde yaklaşık 400 farklı adrese ev ziyaretlerinde bulunduğu ifade ediler açıklamada, adresinde olmadığı tespit edilen 14 kişiye yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un şu görüşlerine yer verildi:

"Pozitif vakaların tespitinden itibaren yakın temaslı olduğu kişiler belirlenerek 14 gün ev izolasyonuna alınmakta ve bu süre boyunca aile hekimleri tarafından aranarak semptom takibi yapılmaktadır. 14 günlük süre boyunca vatandaşlarımızın kendilerine anlatılan kurallara tam olarak uymaları, ev halkı ile temaslarını asgari seviyede tutmaları ve ikamet ettikleri adresten ayrılmamaları virüsün yayılmasını engellemek açısından büyük önem arz etmektedir. Kovid pandemisi gibi toplumun tamamını ilgilendiren konularda başarılı olmanın yolu belirlenen kurallara herkesin aynı derecede uyum göstermesiyle mümkündür. Oluşturduğumuz yeni ekipler, filyasyon ekiplerimizden bağımsız olarak çat kapı ev ziyaretlerinde bulunarak Kovid-19 tanısı konulan veya temaslı olan vatandaşlarımızın evlerinde bulunup bulunmadığını kontrol edecek ve evde izolasyon konusundaki farkındalığı artıracaklardır."

Halk sağlığı filyasyon ekipleri ve hastanelerde yapılan muayeneler neticesinde hekimler tarafından test yapılması uygun görülen kişilere Kovid-19 testleri uygulandığını vurgulayan Koç, Konya'da günde ortalama bin test yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA