Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı - Haberler
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Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kaçak olarak yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kaçak olarak yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Yeşilyurt Mahallesi Karacadağ bölgesinde izinsiz yılkı atı yakaladığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Kırgızistan uyruklu Ulan A, Kulubek A, Dier A. ile Özbekistan vatandaşı Nekmurod S'yi yakaladı.

Haklarında yasal işlem yapılan yabancı uyruklular, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyona bindirilen 41 yılkı atı, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı - Haberler
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