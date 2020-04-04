Konya'da izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi
Konya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi.
04.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:18
Konya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi.
Merkez Selçuklu ilçesinde faliyet gösteren iş yerinde izinsiz maske üretildiği ihbarını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada satışa hazır 29 bin maske ele geçirildi.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlenirken sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA