Konya'da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ceza
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Konya'da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da izinsiz keklik bulundurduğu iddia edilen kişiye 61 bin 390 liralık ceza uygulandı.

Konya'da izinsiz keklik bulundurduğu iddia edilen kişiye 61 bin 390 liralık ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Birimi ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri, alınan bir şikayet üzerine çalışma başlattı. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ile ilgili emniyet birimlerine gelen şikayeti değerlendiren ekipler, yaptıkları incelemede izinsiz keklik bulundurduğu öne sürülen kişide 76 keklik olduğunu belirledi. Keklik için bulundurma izni ve gerekli belgelerin olmaması sebebiyle şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, bin 730 lira idari para, 59 bin 660 lira da tazminat cezası kesildi. Toplamda kesilen ceza 61 bin 390 liraya ulaştı.

El konulan 76 keklik ise HAYDİ birimi ve milli parklar görevlileri tarafından doğaya yeniden bırakıldı. - KONYA

Konya'da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ceza
Konya'da izinsiz keklik bulunduran şahsa 61 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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