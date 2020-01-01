Konya'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi Ketenci Mevkisi'nde izinsiz gece geç saatlerde kazı yapıldığı ihbarını alarak adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, bölgede tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan Ş.K, Ş.Ç, O.K. suçüstü yakaladı. Ekipler, şüphelileri, araçla bölgeye getirdiği tespit edilen H.E.'yi de gözaltına aldı.