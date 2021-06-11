Konya'da itfaiyeden at kurtarma operasyonu
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Konya'da itfaiyeden at kurtarma operasyonu

Konya'da itfaiyeden at kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da köprüden dere yatağına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'da köprüden dere yatağına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Konya- Beyşehir Yolu Sağlık Mahallesi girişi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir atın köprüden düşerek dere yatağında olduğu yönünde ihbar alan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler atın dere yatağında mahsur kaldığını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından at bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kaldırılarak bir araçla tedavisi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi. - KONYA

Konya'da itfaiyeden at kurtarma operasyonu
Konya'da itfaiyeden at kurtarma operasyonu
Konya'da itfaiyeden at kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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