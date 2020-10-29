Konya'da İstiklal Savaşı gazilerine vefa
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Konya'da İstiklal Savaşı gazilerine vefa

29.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:37
Konya'da İstiklal Savaşı gazilerine vefa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İstiklal Savaşı'na katılmış Kurucuovalı gazilerin fotoğraf ve madalyalarının görselleri bir araya getirilerek ölümsüzleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İstiklal Savaşı'na katılmış Kurucuovalı gazilerin fotoğraf ve madalyalarının görselleri bir araya getirilerek ölümsüzleştirildi.

Konya Kurucuovalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Dernek yönetimi, ebediyete intikal eden Kurucuova Mahallesi doğumlu İstiklal Savaşı gazilerinin fotoğraf ve madalyalarının görsellerinin yer aldığı bir albümü oluşturmak için uzun süre mesai yaptı.

Çalışmayla İstiklal Savaşı arşivlerinden Kurucuovalı gazilerin isimleri, baba adları ve doğum tarihleri ile birlikte tespit edildi. Hayatta olan torunları vasıtasıyla bir kısmının madalyalarına ve fotoğraflarına da ulaşıldı.

Konya Kurucuovalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özen, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen bu çalışma ile Kurucuovalı olup İstiklal Savaşı'na katılan, ebediyete intikal etmiş 19 gazinin kimlik bilgilerine ve bazılarının fotoğraf ve madalya görsellerine ulaştıklarını belirtti.

Bu isimler ile görsellerin derneğin yayın organları ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılarak hemşehrilerine ulaştırıldığını anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı olması münasebetiyle dernek yönetimi olarak böyle bir çalışma yapmanın çok anlamlı olacağını düşündük. O yüzden böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldık. Ancak ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ödememiz mümkün değil. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet, ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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