Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Konya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere dayanışma göstermek için çok sayıda kişi araçlarıyla Mevlana Kültür Merkezi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçlarla, daha sonra konvoy halinde şehir meydanında korna sesleri eşliğinde tur atıldı.

AGD Konya Şubesi Başkanı Ceylani Kılıç, konvoy öncesinde yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarına, küstahlık ve şımarıklıkla tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasından Filistinli kardeşlerimize destek mesajları gelmekte, hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail'in terörist olduğunu haykırmaktadır.

Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceklerini anlayan zalimler, azgınlıklarını şiddetlendirmiştir. Bugün Peygamber Efendimiz'in başlattığı kutlu yolculuğun izinden giden Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyubilerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Hasan El Bennaların, Seyit Kutupların, Necmettin Erbakanların, Şeyh Ahmet Yasinlerin, Filistinli direniş önderlerin devam ettirdiği büyük Kudüs yürüyüşünde bayrağı teslim alma vaktidir."

Kılıç, 'Büyük Kudüs Konvoyu'nun tüm Türkiye'de gerçekleştirildiğini hatırlatarak, her zaman dualarının Filistin'de özgürlük mücadelesi verenlerin yanında olduğunu söyledi.

Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Abdullah Gül Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Hande Erçel Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 20:31:57. #1.14#

title