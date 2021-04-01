Konya'da işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı
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Konya'da işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'da bir kişinin başından vurulması olayıyla ilgili şüpheli olarak aranan ve kiralık araçla kaçtığı değerlendirilen kişiyi, yanında ailesi ile birlikte yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'da bir kişinin başından vurulması olayıyla ilgili şüpheli olarak aranan ve kiralık araçla kaçtığı değerlendirilen kişiyi, yanında ailesi ile birlikte yakaladı. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) verdiği uyarıyı dikkate alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir cinayet şüphelisinin kiralık araçla kaçtığının değerlendirilmesi üzerine harekete geçti. Emniyet güçleri, İzmir-Ankara D300 karayolunda takip ettiği aracı, İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında yakaladı. Araç içerisinde eşi ve çocukları ile birlikte yakalanan S.G.'nin (24), Konya'da dün gece öldürülen Süleyman Yıldız'ın katil zanlısı olduğu öğrenildi. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya'dan gelen emniyet güçlerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelinin, çalıştığı inşaat firmasının kiralık aracıyla İzmir'e gittiği öğrenilirken, kiralık araç ise oto kiralama şirketine teslim edildi. - MANİSA

Konya'da işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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