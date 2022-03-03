Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden 2 servis aracı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi, ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Bozkır, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title