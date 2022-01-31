Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı

Konya'da iş yerlerinin önünden elektrikli ısıtıcı ve tencere seti çalan iki hırsızlık zanlısı yakalandı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da iş yerlerinin önünden elektrikli ısıtıcı ve tencere seti çalan iki hırsızlık zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki iki iş yerinin önünden elektrikli ısıtıcı ve tencere setinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İncelemeler neticesinde polis, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını tespit ederek şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Nakipoğlu Mahallesi'ndeki adreste çalıntı malzemelerle yakalanan şüpheliler S.Y. ve V.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Selçuklu, Konya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title