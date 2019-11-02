Konya'da iş ortaklarınca öldürülen kişinin cinayet zanlıları tutuklandı

02.11.2019 10:28

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki haftadır kayıp olarak aranan kişiyi bıçaklayarak öldürüp su kuyusuna attıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar Hasan M. (33) ve Kerim K. (31) ile suça karıştığı öne sürülen ağabeyi Kemal K. (38) Ilgın Adliyesi'ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ilgın ilçesinde 16 Ekim'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Ali Yanar'ın (38) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlattığı çalışma kapsamında, dün iş ortakları olan Hasan M. (33) ve Kerim K. (31) ile suça karıştığı değerlendirilen Kemal K'yi (38) gözaltına almış, zanlılar suçlarını itiraf etmişti.

Zanlıların gösterdiği su kuyusunda cesedi bulunan Ali Yanar, toprağa verilmişti.

Kaynak: AA