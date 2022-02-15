Konya'da iş ortağı ve ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler
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Konya'da iş ortağı ve ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

AA, Savaş Güler - Güncel
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Konya'da iş ortağı ve ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Konya'da iş ortağı ile ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da iş ortağı ile ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

İddiaya göre, İsmail D, Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi Gürşehir Sokak'taki bir apartmanda oturan iş ortağı Mustafa G'nin yaşadığı eve geldi.

Kapıyı kırarak içeriye giren İsmail D, evde bulunan iş ortağı Mustafa G. (23) ile annesi Saliha G. (54), kardeşleri Seyit Ali G. (25), İsmail G. (28) ve 10 yaşındaki yeğeni Z.G'ye bıçakla saldırdı.

Evde bulunan 5 kişi yaralandı, İsmail D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan 4'ünü Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Durumu hafif olan Mustafa G'nin tedavisi ambulansta yapıldı.

Çalışma başlatan polis, şüphelinin kaçtığı aracın plakasını belirledi.

Zanlı İsmail D, Ankara kara yolunda otomobiliyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Emniyete götürülen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Konya'da iş ortağı ve ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Konya'da iş ortağı ve ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

AA / Savaş Güler - Güncel

Polis, Konya, Güncel, Haberler

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