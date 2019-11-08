Konya'da iş kazası: 1 yaralı

Konya'da iş kazası: 1 yaralı

Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.

08.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:46
Konya'da iş kazası: 1 yaralı

ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çiğdem Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü katında boya yapan Mehmet Sariçinar (36), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Sariçinar'ı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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