Konya'da iş kazası: 1 yaralı
Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.
Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çiğdem Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü katında boya yapan Mehmet Sariçinar (36), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Sariçinar'ı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.