Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

11.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:17
Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın

Konya'da iş dünyasının önde gelen isimleri, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Konya'da iş dünyasının önde gelen isimleri, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Öztürk, yaşam kategorisinde İsa Telli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy verdi. Haber kategorisinde ise Öztürk, Abdullah Coşkun'un Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele" adlı fotoğrafını oyladı.

Öztürk, spor kategorisinde ise tercihini Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise yaşam kategorisinde "Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet" fotoğraflarını seçti.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Okka, haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Ferci Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Her yıl düzenlenen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu belirten Okka, emeği geçenleri tebrik etti.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ise yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

İlgili Haberler

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Antalyalı 'Örümcek Adam', AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Antalyalı "Örümcek Adam", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Aktekin AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Aktekin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Neymar Samatta Okan Buruk Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:23:57. #1.14#
title