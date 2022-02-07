Konya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da internet üzerinden ikinci el spor malzemesi satma bahanesiyle kapora aldığı kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mağdur S.M'nin, internet üzerinden ikinci el spor malzemesi almak için V.A. ile pazarlık yaptığı ve 6 bin lira kapora gönderdiği ancak siparişini verdiği ürünlerin teslim edilmeyerek dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, internet ortamında ürün pazarlayan V.A'nın, alıcılarla pazarlık yaptıktan sonra kapora alıp çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonrasında şüpheli V.A'yı yakaladı.

"Kasten yaralama, hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından birçok kaydı bulunan V.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.